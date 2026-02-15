Ultimissime Inter LIVE | la moviola del big match contro la Juve niente prova TV per Bastoni

Luca Bastoni non potrà presentarsi davanti alla moviola durante il big match contro la Juventus, perché la società nerazzurra ha deciso di non inviare la prova TV richiesta. La scelta deriva dalla volontà dell'Inter di non fornire certe immagini, anche se il difensore ha richiesto di chiarire un episodio controverso. La decisione ha suscitato reazioni tra i tifosi, che sperano in una revisione da parte degli arbitri.

Simulazione Bastoni, ecco perché non scatterà la prova TV dopo il contatto con Kalulu. Simulazione Bastoni, il difensore dei nerazzurri non riceverà alcuna squalifica postuma nonostante le polemiche sollevate: il motivo Inter Juve, John Elkann chiama Gravina dopo le polemiche! I dettagli. Simulazione Bastoni, niente prova TV dopo l'episodio con Kalulu in Inter Juve. Ecco il motivo Simulazione di Bastoni, niente verifica con la VAR dopo l'episodio con Kalulu nel derby d'Italia di ieri sera.