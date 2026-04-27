Ultimissime Juve LIVE | pagelle e moviola del match di San Siro nessun dirigente Inter indagato per il caso Rocchi

Nelle ultime ore, si sono aggiornate le notizie riguardanti la Juventus, con particolare attenzione alle pagelle e alla moviola del confronto a San Siro. Nel frattempo, sono state chiarite alcune questioni legali, in particolare riguardo a un’indagine che non coinvolge dirigenti dell’Inter nel caso Rocchi. La redazione di JuventusNews24 tiene costantemente sotto controllo le novità più recenti per offrire un quadro aggiornato degli eventi.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 27 aprile 2026. Tommasi nuovo designatore ad interim: l’AIA ha scelto il suo uomo per il dopo Rocchi. Ore 16.00 – Tommasi nuovo designatore ad interim: l’AIA ha scelto il suo uomo per il dopo Rocchi. L’ex arbitro dovrà gestire un finale di campionato ad alta tensione Caso Arbitri: tra gli indagati non ci sono dirigenti dell’Inter e di altre squadre di Serie A.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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