Ultimissime Juve LIVE | Rocchi si espone dopo i fatti di San Siro anche Kalulu rompe il silenzio

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 15 febbraio 2026. Rocchi sull’espulsione di Kalulu: «Siamo dispiaciuti, la decisione di La Penna è errata ed è mortificato. C’è stata una simulazione chiara, cercano in tutti i modi di fregarci» . Ore 12.30 – Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha parlato di quanto accaduto ieri sera nel derby d’Italia tra Inter e Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Rimanete aggiornati con le ultime novità dalla Juventus: Gatti rompe il silenzio sui social, mentre Milik torna ad allenarsi in campo alla Continassa.

Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime notizie della Juventus, con focus su Yildiz che rompe il silenzio e le suggestioni legate a Salah.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La zona grigia del Var e Rocchi: Juve, sei in testa alla classifica... dei torti; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Inter-Juventus: Spalletti in silenzio, Chiellini e Comolli spostano il fuoco su Rocchi. E per Chivu la colpa è di Kalulu; Comolli e Chiellini: Inter-Juve vergogna davanti a tutto il mondo, è il punto di non ritorno.

Inter-Juventus, parla Rocchi: ora cosa accade?Inter-Juventus, parla Rocchi: ora cosa accade alla Serie A? Tutto quello che c'è da sapere sul match di San Siro. juvelive.it

Rocchi rompe il silenzio dopo Inter Juve: il designatore arbitrale si espone sull’arbitraggio di La Penna e sul rosso a KaluluRocchi rompe il silenzio dopo Inter Juve: il designatore arbitrale si espone sull’arbitraggio di La Penna e sul rosso a Kalulu Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha analizzato all’ANSA il co ... calcionews24.com

Calciomercato #Juve live Le ultimissime x.com

#Calciomercato #Juve Le ultimissime facebook