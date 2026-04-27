Ultimissime Inter LIVE | nessun tesserato nerazzurro tra gli indagati spuntano nuovi aggiornamenti sul Caso Rocchi Dimarco aggiorna i suoi incredibili numeri

Nessun tesserato nerazzurro figura tra gli indagati nel caso Rocchi, secondo gli ultimi aggiornamenti. Sul fronte sportivo, Dimarco ha recentemente migliorato alcuni dei suoi record personali, mentre le notizie più recenti dalla sede nerazzurra continuano a essere aggiornate in tempo reale. La situazione legale rimane sotto osservazione, mentre la squadra si prepara alle prossime sfide di campionato.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 27 APRILE. Inchiesta arbitri, nessun tesserato dell’Inter è indagato. Solo esponenti del mondo arbitrale: la situazione. Inchiesta arbitri, dalla Procura fanno sapere che nel filone aperto nessun tesserato dell’Inter è tra gli indagati. Ultime Torino Inter, gli straordinari numeri di Dimarco: non solo i due assist! L’esterno si conferma il migliore in Serie A.🔗 Leggi su Internews24.com

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