Inter caso Rocchi | nessun tesserato nerazzurro coinvolto

Nessun tesserato dell'Inter è coinvolto nel caso di presunta frode sportiva che riguarda i giudici di gara Gianluca Rocchi e Marco Gervasoni. La società nerazzurra ha confermato che non ci sono collegamenti tra i propri tesserati e le accuse sollevate sui social network, dove si è scatenato un acceso dibattito sulla vicenda. La procura ha avviato indagini per chiarire i fatti e verificare eventuali responsabilità.

I social – nel loro confusionario baccano da Bar dello Sport – hanno già condannato l’Inter sul caso di presunta frode sportiva che vede coinvolti (finora) Gianluca Rocchi e Marco Gervasoni. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, caso Rocchi: nessun tesserato nerazzurro coinvolto Notizie correlate Conte a Meloni: “Impari a leggere le sentenze. Nel caso del migrante algerino non è coinvolto nessun pm”Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro Operaicidio in Senato: “Vedo che Meloni e Salvini sono in... Caso Rocchi: indagini su designazioni e pressioni VAR per l’Inter? Cosa sapere La Procura di Milano indaga Gianluca Rocchi per frode sportiva su designazioni e VAR. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: Avrebbe favorito l’Inter; Milano, indagato il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi: Scelse arbitri graditi all'Inter. Il ministro Andrea Abodi: Il Coni riferisca. In caso di responsabilità, ci saranno conseguenze; Frode sportiva e arbitri graditi all’Inter, indagato Rocchi: Mi autosospendo. Coinvolto anche il supervis…; Bufera arbitri: il designatore Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. Caso Rocchi, i tifosi del Napoli impazziscono sui social: Se revocano lo scudetto all’Inter, siamo campioni d’ItaliaCaso Rocchi, sui social i tifosi del Napoli sognano la revoca dello scudetto all'Inter. Ma cosa dice davvero il Codice di Giustizia Sportiva? ilnapolista.it Corriere della Sera - Caso arbitri: per l'Inter stupore, fastidio e amarezza. Nessun tesserato coinvoltoIl club nerazzurro è rimasto finora in silenzio, ma secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la posizione della società di Viale della Liberazione è chiara e non lascia spazio ad ... calciomercato.com CorSera - Lo stupore dell'Inter non sembra essere di facciata, perché la società nerazzurra apprende le notizie dalle agenzie di stampa e dai siti web, come tutti. La tranquillità nemmeno, perché non ci sono tesserati coinvolti nella vicenda e il club è certo di no x.com Rocchi, le accuse dei pm: designati arbitri graditi all’Inter Detto che l’interrogatorio di garanzia per Gianluca Rocchi è stato fissato per il 30 aprile prossimo, ecco i tre capi di imputazione per l’accusa formulata dal pm Maurizio Ascione. Il primo è l’aver “combi - facebook.com facebook