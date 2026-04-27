Nuovi dettagli emergono sul caso Rocchi, con l’inchiesta che risale a circa un anno fa. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sono stati iscritti due nuovi indagati e si ipotizzano intercettazioni che potrebbero essere state effettuate nell’ambito delle indagini. La vicenda continua a evolversi, mantenendo alta l’attenzione sull’andamento delle attività investigative legate alla vicenda.

Inter News 24 Caso Rocchi, dal Corriere della Sera spuntano nuovi retroscena: dai nuovi indagati fino alle possibili intercettazioni. L’inchiesta su Gianluca Rocchi nasce «prima della (e indipendentemente dalla) denuncia alla giustizia sportiva fatta dall’ex guardalinee Domenico Rocca, deluso per essere stato ridimensionato dalle valutazioni della commissione arbitrale nazionale». Lo si ricava dalla richiesta di proroga del pm Maurizio Ascione: «fino al 2023 le indagini preliminari potevano durare sei mesi prorogabili di altri sei, invece dopo la legge Cartabia una Procura deve chiedere la proroga (di sei mesi) se vuole continuare una indagine che sia in corso da più di un anno».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caso Rocchi, spuntano nuovi retroscena: l’inchiesta nasce un anno fa. Due nuovi indagati e possibili intercettazioni

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