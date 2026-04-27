Ulivieri non ha dubbi | Autosospensione di Rocchi e Gervasoni? Potevano anche non farlo ma credo sia stata la scelta giusta

Ulivieri ha commentato l’autosospensione di Rocchi e Gervasoni, due arbitri coinvolti in un’indagine. Secondo lui, anche se avrebbero potuto evitare di farlo, si tratta di una decisione corretta. La vicenda riguarda un’indagine che ha coinvolto l’AIA e ha suscitato molte discussioni in Italia. La questione ha attirato l’attenzione di vari addetti ai lavori e ha alimentato il dibattito pubblico.