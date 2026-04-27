Ulivieri non ha dubbi | Autosospensione di Rocchi e Gervasoni? Potevano anche non farlo ma credo sia stata la scelta giusta
Ulivieri ha commentato l’autosospensione di Rocchi e Gervasoni, due arbitri coinvolti in un’indagine. Secondo lui, anche se avrebbero potuto evitare di farlo, si tratta di una decisione corretta. La vicenda riguarda un’indagine che ha coinvolto l’AIA e ha suscitato molte discussioni in Italia. La questione ha attirato l’attenzione di vari addetti ai lavori e ha alimentato il dibattito pubblico.
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Ulivieri: Autosospensione di Rocchi scelta non dovuta ma opportuna- ROMA, 27 APR - Per un dovere di opportunità i due indagati si sono autosospesi dalle loro funzioni. Potevano anche non farlo ma credo che. tuttomercatoweb.com
Ulivieri: 'Autosospensione Rocchi e Gervasoni non dovuta ma opportuna'Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ha commentato l’ autosospensione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi e del supervisore Var Andrea Gervasoni, entrambi indagati nell’ambito dell’in ... it.blastingnews.com
Verrà deciso nelle prossime ore il nome del nuovo designatore degli arbitri di Serie A, dopo l'autosospensione di Gianluca Rocchi, indagato per frode sportiva. Un'inchiesta che coinvolge almeno altri due arbitri. - facebook.com facebook
Inchiesta arbitri: dall'autosospensione di Rocchi alla posizione dell'Inter e i possibili sviluppi, cosa sappiamo x.com