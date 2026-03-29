Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, ha commentato la decisione di Mohamed Salah di lasciare la squadra, ritenendola la scelta più corretta. Le dichiarazioni sono state rilasciate in risposta alla recente comunicazione ufficiale riguardante il trasferimento. L’ex calciatore ha espresso il suo punto di vista senza aggiungere dettagli o considerazioni personali sulla situazione.

Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla decisione di Momo Salah di lasciare il club inglese a fine stagione. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate a The Overlap: "Credo sia la decisione giusta, ma non lo vedo fare come Cristiano Ronaldo che è andato a giocare in Arabia Saudita. Piuttosto lo vedrei bene in Italia, in uno dei grandi club. In partite dal ritmo più lento potrebbe giocare in una squadra come l'Inter, forse". LEGGI ANCHE: Kostic al Milan: come cambia il futuro di Camarda? Ecco gli scenari possibili Il Milan potrebbe approfittare di questa situazione? Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno degli sviluppi concreti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Carragher: “Salah? Credo sia la decisione giusta lasciare il Liverpool”

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