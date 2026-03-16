Durante una tappa milanese del tour Viva el Fútbol, Lele Adani ha commentato la situazione dei fischi rivolti a un giocatore dell'Inter, affermando che si tratta più di una moda tra i tifosi che di una reale convinzione. L'ex calciatore ha aggiunto che, nel giro di alcune partite, i fischi probabilmente scompariranno.

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© Calcionews24.com - Bastoni Inter, Adani non ha dubbi: «E’ una moda del popolo quella di fischiarlo, credo che non ci sia nemmeno la convinzione. Tra qualche partita non verrà fischiato»

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