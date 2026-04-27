L’Associazione Italiana Allenatori ha annunciato che i designatori hanno deciso di fare un passo indietro per favorire un’indagine più approfondita. Il presidente dell’associazione ha commentato questa scelta, definendola corretta, e ha sottolineato che la Procura si è mossa in modo ineccepibile. La decisione riguarda i due designatori coinvolti, Rocchi e Gervasoni, che avevano ricevuto critiche in relazione a recenti decisioni nel mondo del calcio.

di Luca Fioretti Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, commenta la decisione dei designatori di fare un passo indietro per favorire la giustizia. La bufera arbitrale continua a far discutere l’opinione pubblica nazionale. Intercettato dai giornalisti all’ingresso della sede FIGC, Renzo Ulivieri ha espresso il proprio parere. Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori ha commentato la decisione di Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni. I due hanno optato per un passo indietro, scegliendo di autosospendersi dai rispettivi incarichi in seguito allo scandalo scoppiato nelle ultime ore. Una mossa fortissima, che ha attirato l’attenzione di tutti i principali addetti ai lavori, pronti a valutare ogni futuro sviluppo di questa complessa e intricata situazione sportiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ulivieri commenta: «Passo indietro di Rocchi e Gervasoni? Scelta giusta. La Procura si è mossa in maniera inappuntabile»

Notizie correlate

Ulivieri non ha dubbi: «Autosospensione di Rocchi e Gervasoni? Potevano anche non farlo ma credo sia stata la scelta giusta»Ulivieri ha detto la sua sull’autosospensione di Rocchi e Gervasoni dopo l’inchiesta arbitrale che li ha coinvolti La bufera arbitrale che ha...

Leggi anche: Ciotti fa un passo indietro. Autunno: "Scelta giusta: è il momento di cambiare"