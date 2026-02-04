Giorgio Ciotti si dimette da sindaco di Morciano. Dopo settimane di tensioni e polemiche, l’annuncio arriva improvviso. La decisione segue il passo indietro dell’ex assessore Pierluigi Autunno, che ha definito questa scelta come “giusta” e “il momento di cambiare”. La situazione politica nel paese si fa sempre più incerta, con la città che ora attende di capire quali saranno i prossimi sviluppi.

di Federico Tommasini "È la giusta fine per questa amministrazione". Con queste parole l’ex assessore Pierluigi Autunno, uscito dalla giunta nell’agosto scorso e fondatore del gruppo Rinascita per Morciano, riaccende il terremoto politico che ha colpito Morciano e che ha raggiunto il suo apice lunedì, con l’annuncio delle dimissioni del sindaco Giorgio Ciotti. "Ritengo che il primo cittadino non abbia fatto ciò per cui è stato chiamato – prosegue Autunno –. A Morciano si è creato un problema di opportunità politica: eravamo arrivati al punto che il vicesindaco Agostini sedeva in consiglio comunale e contemporaneamente svolgeva la professione di architetto nello stesso territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciotti fa un passo indietro. Autunno: "Scelta giusta: è il momento di cambiare"

Morciano, bilancio ok ma è la maggioranza è divisa e il sindaco Ciotti valuta di fare un passo indietroApprovato l’assestamento di bilancio, ma il futuro politico di Morciano e del suo sindaco resta incerto dopo l’uscita di scena di quattro consiglieri di maggioranza, dovuta a polemiche interne. ilrestodelcarlino.it

