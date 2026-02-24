Una giornata dedicata al lavoro nel Comune di Chiusi della Verna

Il Comune di Chiusi della Verna ha organizzato un open day a causa della necessità di favorire l’occupazione locale. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale e dall’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, si terrà martedì 3 marzo. Durante la giornata, saranno presentate diverse opportunità di lavoro e servizi rivolti a cittadini e aziende. Un’occasione per conoscere più da vicino le possibilità di inserimento nel mercato del lavoro locale.

L’evento di informazione e orientamento, in programma martedì 3 marzo, è rivolto a cittadini e aziende. La volontà è di offrire un’occasione di incontro tra competenze, imprese e opportunità professionali . A promuoverla è l’amministrazione comunale insieme all’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego che, martedì 3 marzo, proporrà un vero e proprio open day rivolto alla comunità e alle aziende dove verranno approfondite le opportunità professionali offerte dal territorio, con un’occasione di incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

