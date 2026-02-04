Al Moscati di Avellino una giornata dedicata alla care del neonato

Questa mattina all’ospedale Moscati di Avellino si è svolta una giornata dedicata alla cura del neonato. L’evento fa parte di un ciclo di incontri organizzati dalla Società Italiana di Neonatologia, sezione Campania, che porta professionisti e famiglie insieme per parlare di assistenza e attenzione ai piccoli. La sala si è riempita di medici, infermieri e genitori, pronti a confrontarsi e scambiare idee su come migliorare le cure in ospedale e a casa.

All'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino si è svolta oggi una tappa del percorso di incontri itineranti promossi dalla Società Italiana di Neonatologia, sezione Campania. Una giornata di lavoro dedicata a un tema che riguarda l'inizio della vita e il modo in cui la medicina sceglie di.

