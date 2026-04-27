Ufficializzate le date del calciomercato | via il 29 giugno chiusura l' 1 settembre

Le date ufficiali del calciomercato sono state annunciate: la finestra estiva partirà il 29 giugno e si chiuderà l’1 settembre. Per quanto riguarda il mercato invernale, la sessione si svolgerà dal 2 gennaio all’1 febbraio 2027. Il campionato è previsto partire il 23 agosto. Queste date definiscono i periodi di trasferimento dei giocatori e l’avvio della nuova stagione calcistica.

La stagione attuale deve ancora finire ma già si delineano le date chiave della prossima. Il 5 giugno al Teatro Regio di Parma verrà stilato il calendario della Serie A che inizierà il 23 agosto e terminerà il 30 maggio 2027. Oggi invece il Consiglio federale ha dato delega al presidente federale per l'approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori. Di fatto ha ufficializzato le date del prossimo calciomercato. Queste le date della finestra estiva per le diverse categorie: dal 29 giugno all'1 settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dall'1 luglio 2026 all'1 settembre 2026 (ore 20) per la B e la C. Date uguali per tutti invece per quanto riguarda la sessione invernale: dal 2 gennaio 2027 all'1 febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ufficializzate le date del calciomercato: via il 29 giugno, chiusura l'1 settembre Notizie correlate Calciomercato, ufficializzate le date per la sessione estiva 2026 e quella invernale 2027: il calendario completodi Luca FiorettiCalciomercato, il Consiglio Federale ha ufficializzato le date per la sessione estiva 2026 e quella invernale 2027: questo il... Salone internazionale del Restauro, ufficializzate le date della 32esima edizioneFervono i preparativi per ‘Restauro 2026 - Salone internazionale dei beni culturali e ambientali’, in programma a Ferrara Expo dal 12 al 14 maggio e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Forlimpopoli si prepara ai 30 anni della Festa Artusiana: ufficializzate le date, piazza Garibaldi fulcro centrale; Serie A, anticipi e posticipi fino alla 36^ giornata; Comunicato della Giunta Nazionale; Chiusa di Pesio: ufficializzate le date delle manifestazioni. Ufficializzate le date del calciomercato: via il 29 giugno, chiusura l'1 settembreLa sessione invernale dal 2 gennaio all'1 febbraio 2027. Il campionato inizierà il 23 agosto. calendario il 5 giugno ... gazzetta.it Calciomercato 2026-2027, ufficializzare le date delle sessioni estiva e invernaleSono state ufficializzate dal Consiglio della FIGC le date nelle quali si terranno le sessioni estiva ed invernale del calciomercato per la stagione 2026-2027. Questo il comunicato: Il ... torinogranata.it Castrovillari: ufficializzate le liste, 255 candidati in corsa per il voto del 24-25 maggio. #Elezioni2024 - facebook.com facebook