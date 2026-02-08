Salone internazionale del Restauro ufficializzate le date della 32esima edizione

A Ferrara si avvicina l’appuntamento con il Salone internazionale del Restauro. La 32esima edizione di ‘Restauro 2026’ si terrà dal 12 al 14 maggio a Ferrara Expo. Sono in corso i preparativi per uno degli eventi più importanti nel settore dei beni culturali e ambientali, con espositori e professionisti pronti a mostrare le ultime novità e tecniche di restauro.

Fervono i preparativi per 'Restauro 2026 - Salone internazionale dei beni culturali e ambientali', in programma a Ferrara Expo dal 12 al 14 maggio e giunto alla sua trentunesima edizione. Per la prima volta, grande novità di quest'anno, la manifestazione si terrà da martedì a giovedì, anticipando le tradizionali giornate di manifestazione e trasformando il cuore della settimana in un autentico hub del restauro. 'Restauro 2026' ridisegna i propri spazi espositivi, consolidando il Salone come punto di riferimento e orientamento per l'intero settore. Al padiglione tre prenderà vita il 'Saper fare italiano', un'area dedicata a celebrare le eccellenze artigianali del nostro paese, dove tradizione, creatività, sapere e innovazione si incontrano.

