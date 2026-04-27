UFFICIALE Inter Calhanoglu di nuovo ko | a forte rischio per la finale di Coppa Italia

Hakan Calhanoglu ha subito un nuovo infortunio e potrebbe essere indisponibile per la finale di Coppa Italia. Durante la partita di ieri contro il Torino, terminata 2-2, il centrocampista turco è rimasto in panchina per tutta la durata del match. La sua assenza si aggiunge alle precedenti problematiche fisiche, rendendo incerta la sua partecipazione alla prossima sfida ufficiale.

Il turco è rimasto tutto il tempo in panchina nella gara di ieri col Torino pareggiata 2-2 dalla squadra di Chivu Nuovo infortunio per Hakan Calhanoglu. Rimasto per tutto il tempo in panchina nel match col Torino di ieri, il turco non era al meglio e infatti stamane si è sottoposto a esami strumentali presso la clinica Humanitas di Rozzano. UFFICIALE Inter, Calhanoglu di nuovo ko: a forte rischio finale Coppa Italia (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it Gli accertamenti hanno evidenziato un nuovo problema al polpaccio, il secondo in stagione e il terzo nell’ultimo anno. La nota ufficiale dell’Inter parla infatti di “risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra”, con le condizioni del turco che saranno “valutate nei prossimi giorni”.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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