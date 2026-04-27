Il presidente della UEFA ha dichiarato che non accetterà il commissariamento della Lega Serie A, avvertendo che in caso contrario l'organizzazione si opporrà all'assegnazione dell’Europeo 2032 in Italia e alle squadre italiane eliminate dalle competizioni internazionali. La UEFA ha comunicato questa posizione durante un incontro con un rappresentante della federazione italiana, esprimendo chiaramente la sua opposizione alla nomina di un commissario per la gestione della lega.

La UEFA ha mandato un messaggio molto chiaro alla Lega Serie A nella conversazione tenuta tra Ceferin e Simonelli, in cui il numero uno del calcio europeo si è mostrato piuttosto contrariato dall'idea della nomina di un commissario. “No a commissariamento, altrimenti no a Euro2032 in Italia e squadr.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - FIGC, presidente UEFA Ceferin minaccia: “No a commissariamento, altrimenti no a Euro2032 in Italia e squadre fuori dalle coppe”

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