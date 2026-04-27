Nelle puntate di Uomini e Donne in programma dal 27 al 30 aprile 2026, si registreranno scontri tra alcune dame del Trono Over, mentre una delle protagoniste farà una confessione che sorprenderà gli altri partecipanti. Le anticipazioni indicano momenti di tensione e confronti accesi tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle discussioni o sulle motivazioni che le hanno scatenate.

Le anticipazioni di Uomini e Donne delle puntate che andranno in onda nella settimana che va dal 27 al 30 aprile 2026 rivelano che ci saranno delle discussioni molto accese che animeranno di dinamiche il Trono Over. Al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno svelerà quando avrà intenzione di fare la sua scelta, salvo ovviamente imprevisti dell’ultimo momento. Spoiler Trono Over UeD: scontro acceso tra Cristina Tenuta e Gloria Nicoletti. Questa settimana Uomini e Donne andrà in onda da lunedì a giovedì, in quanto venerdì 1° maggio ci sarà una sospensione della messa in onda in virtù della festa dei lavoratori. Nelle puntate che saranno trasmesse in questi quattro giorni ci saranno molte dinamiche degne di nota.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - UeD anticipazioni settimana: Cinzia spiazza con una confessione, due dame nel caos

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