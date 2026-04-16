Nella puntata del 16 aprile 2026 di Uomini e Donne, focus sul Trono Over con numerosi sviluppi. Gemma Galgani si è mostrata visibilmente scossa dopo la confessione di Antonio, mentre Cinzia è stata smentita pubblicamente. La discussione tra i protagonisti si è protratta a lungo, portando alla chiusura di alcune relazioni e a vari rifiuti. Il clima è stato teso e caratterizzato da confronti diretti tra i partecipanti.

Nella puntata del 16 aprile 2026 di Uomini e Donne si è parlato unicamente di Trono Over. Sono state chiuse relazioni, ci sono stati rifiuti e discussioni accese tra vari esponenti del parterre. Nuova delusione per Gemma Galgani a Uomini e Donne. La puntata odierna di Uomini e Donne si è aperta con l’arrivo di un nuovo cavaliere per Sabrina Zago. La donna lo ha fatto scendere, ma poi ha ammesso di non sentirsi pronta ad intraprendere una nuova conoscenza dopo quello che è accaduto nella messa in onda di ieri con Davide. Poi si è passati a Gemma Galgani, la quale ha interrotto la conoscenza con Silvano, un nuovo cavaliere che stava conoscendo, e anche con un altro uomo.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Gemma Galgani “sotto choc” a UeD dopo la confessione di Antonio, Cinzia sbugiardata

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