Val Fortore | raid dei Carabinieri 211 fermati e sanzioni pesanti

Nella Val Fortore, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno svolto un’operazione di controllo durante la quale sono state fermate 211 persone, ispezionati 173 veicoli e controllati 25 esercizi pubblici. L’intervento ha portato a sanzioni di varia natura e a verifiche mirate sul territorio. L’attività si inserisce in una più ampia strategia di sicurezza messa in atto dalle forze dell’ordine.

I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno condotto un’operazione di controllo capillare nella Val Fortore, fermando 211 persone e ispezionando 173 veicoli oltre a 25 esercizi pubblici. L’intervento, coordinato dal Comando Provinciale di Benevento, ha puntato a colpire la microcriminalità predatoria, lo spaccio di stupefacenti e le violazioni della sicurezza stradale nei comuni della zona. Bilancio dei controlli tra sanzioni amministrative e sequestri. L’attività operativa ha prodotto una serie di provvedimenti immediati che toccano diversi ambiti della legalità urbana e stradale. A San Marco dei Cavoti, i militari hanno identificato un uomo proveniente dalla provincia di Napoli, già noto alle autorità, che si trovava in una zona periferica senza poter giustificare la propria presenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Val Fortore: raid dei Carabinieri, 211 fermati e sanzioni pesanti Notizie correlate Val Fortore, controlli dei Carabinieri: droga, fogli di via e sanzioniServizi straordinari dei Carabinieri in Val Fortore: sequestri di droga, foglio di via, controlli stradali e multe per oltre 4. Val fortore. Controlli, sanzioni amministrative e sequestri di droga dei CarabinieriControlli a tappeto dei Carabinieri in Val Fortore: 29 pattuglie impegnate tra verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali per prevenire...