Ucraina raid russi su Odessa | ingenti danni a edifici civili e industriali

Durante la notte, la Russia ha colpito nuovamente la città portuale di Odessa, sul Mar Nero, con raid che hanno danneggiato infrastrutture civili e industriali. Secondo il Servizio di Emergenza Nazionale ucraino, una persona è rimasta ferita. I bombardamenti hanno colpito due quartieri della città, devastando edifici residenziali e pubblici. Tra gli obiettivi colpiti ci sono un edificio residenziale di due piani, dove il tetto è stato distrutto e gli appartamenti danneggiati, e una scuola e un asilo, entrambi colpiti dai raid. L’onda d’urto ha frantumato le finestre degli edifici vicini e danneggiato diverse auto parcheggiate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Questa mattina, i bombardamenti russi hanno colpito duramente Odessa, causando danni a edifici residenziali e industriali.

La notte a Odessa si è accesa di nuovo di luci e suoni di sirene.

Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, le news del 24 gennaio. Nuovi colloqui domenica prossima ad Abu Dhabi; Ucraina, tregua finita: raid russi su diverse regioni; Guerra Ucraina Russia, Nyt: Quasi 2 milioni di soldati russi e ucraini uccisi o feriti; Ucraina, nuovi raid russi su Kiev: in fiamme un palazzo residenziale.

Guerra Ucraina Russia, raid su Odessa: danni a edifici. Due morti in Dnipropetrovsk. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, raid su Odessa: danni a edifici. Due morti in Dnipropetrovsk. LIVE ... tg24.sky.it

Guerra ucraina, raid di Mosca con 70 missili e 450 droni su Kiev, Kharkiv e Dnipro. Macron: «Si lavora alla ripresa del dialogo con Putin»Guerra Ucraina. Nuovo attacco russo a Kiev, nella notte, con missili e droni. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc. Una serie di potenti esplosioni ha scosso la città. leggo.it

Ucraina, finita la tregua del gelo: raid russi su Kiev e Kharkiv, 50 città senza elettricità Nuovi attacchi russi in Ucraina: Kiev e Kharkiv colpite da droni e missili, blackout in 50 città. Zelensky accusa Mosca, Rutte oggi a Kiev. #notizie #news #cronaca #politica # - facebook.com facebook

In Ucraina la “tregua” di Trump è già finita: raid russi sulle infrastrutture energetiche, Kiev senza riscaldamenti a -20° gradi x.com