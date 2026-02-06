Ucraina continuano i raid russi | morti in attacchi a Zaporizhia e Odessa

Due persone sono morte questa mattina in Ucraina, durante un attacco aereo russo. Marito e moglie sono stati uccisi quando il missile ha colpito la loro casa a Zaporizhia, senza lasciare scampo. I raid continuano a colpire le città, senza sosta.

(Adnkronos) – Marito e moglie sono stati uccisi a Zaporizhia, in Ucraina, in seguito a un raid aereo russo che ha colpito la loro abitazione. Lo rende noto il governatore di Zaporizhia Ivan Fedorov spiegando che "una casa indipendente è stata distrutta. Sono morti una coppia, un uomo di 49 anni e una donna di . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Zaporizhia Odessa

Nella notte, la regione di Odessa e Volyn in Ucraina è stata interessata da attacchi con droni, che hanno colpito infrastrutture civili.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Zaporizhia Odessa

Argomenti discussi: Ucraina, Mosca ammette: I raid proseguono, nel mirino infrastrutture trasporti; Ucraina Russia, news oggi: Kiev nel mirino, droni contro la capitale; Guerra Ucraina Russia, Rutte a Kiev: Fine guerra comporterà scelte difficili; Colloqui sull’Ucraina: scambio di prigionieri, nulla di fatto sul resto.

Raid con droni russi su Kiev durante i colloqui Usa Russia UcrainaAttacco notturno sulla capitale ucraina mentre ad Abu Dhabi proseguono i negoziati trilaterali mediati dagli Stati Uniti Un raid con droni russi su Kiev durante i colloqui Usa Russia Ucraina ha colpit ... liberoreporter.it

Ucraina, raid su Odessa e Donetsk: Mosca avverte la NatoRaid russi su Odessa e Donetsk, morti e feriti tra i civili. Mosca avverte la Nato e ribadisce: nessuna tregua senza condizioni. stylo24.it

#Tg2000 - #Ucraina, scambio di 314 #prigionieri di guerra. I #droni continuano a colpire #5febbraio #Tv2000 #Russia #Kiev #Mosca #Putin @tg2000it x.com

314 detenuti verranno scambiati tra Russia e Ucraina, mentre i colloqui continuano in “maniera positiva”. di Eugenio Vittorio facebook