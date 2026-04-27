Il presidente ucraino ha proposto al parlamento un progetto di legge che prevede l’estensione della legge marziale e della mobilitazione generale. La proposta arriva in un momento in cui si sono verificati nuovi attacchi provenienti dalla Russia su Odessa, città strategica del paese. La decisione mira a rafforzare le misure di sicurezza e a garantire la difesa delle aree colpite. La discussione si svolge in un contesto di crescente tensione tra le due nazioni.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha presentato alla Verkhovna Rada, ovvero il parlamento ucraino, un progetto di legge sull’estensione della mobilitazione e della legge marziale. Si tratta di due progetti di legge, il 15197 e il 15198, che dovrebbero approvare i relativi decreti del capo dello Stato. Dopo l’approvazione dei disegni di legge da parte della Verkhovna Rada e la loro firma da parte del presidente, la mobilitazione e la legge marziale saranno prorogate di 90 giorni, ovvero fino al 2 agosto. Lo riporta Rbc Ucraina. Attacco russo con droni a Odessa, 14 feriti tra cui due bambini. Le autorità ucraine hanno reso noto che un attacco con droni russi sulla città meridionale di Odessa ha ferito 14 persone, tra cui due bambini.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, attacco della Russia su Odessa. Zelensky presenta estensione della legge marziale

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