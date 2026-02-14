Ucraina attacco con i droni su Odessa | morta un' anziana

Un drone ha colpito Odessa, causando la morte di una donna anziana, a causa di un attacco che si è verificato sabato. La vittima si trovava nella sua casa quando è stata colpita, mentre i funzionari ucraini confermano che l’attacco fa parte delle crescenti tensioni nella regione. La notizia arriva mentre si avvicinano i colloqui della prossima settimana, che intendono trovare una soluzione al conflitto tra Russia e Ucraina.

Un attacco di droni ha ucciso una persona in Ucraina, hanno detto sabato i funzionari, in vista dei nuovi colloqui della prossima settimana volti a porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Una donna anziana è morta quando un drone ha colpito un edificio residenziale nella città portuale di Odessa, sul Mar Nero, ha riferito il servizio di emergenza statale dell’Ucraina. Nel frattempo, la prossima settimana a Ginevra si svolgerà un altro ciclo di colloqui mediati dagli Stati Uniti tra gli inviati di Russia e Ucraina, hanno detto venerdì funzionari a Mosca e Kiev. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La notte a Odessa si è accesa di nuovo di luci e suoni di sirene.

Nella notte, Odessa è stata colpita da un attacco con droni, secondo quanto riferito dal Servizio di Emergenza ucraino.

