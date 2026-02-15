Ucraina attacco russo con droni su Odessa | colpite infrastrutture civili

La Russia ha lanciato nella notte un attacco con droni contro Odessa, danneggiando le strade e i ponti della città. Il raid si è concentrato su infrastrutture civili, causando disagi ai mezzi di trasporto e interrompendo le linee ferroviarie. Testimoni riferiscono di esplosioni che hanno svegliato i residenti e di fumo visibile nel centro urbano.

Un massiccio attacco russo con droni ha colpito nella notte la regione di Odessa, provocando danni alle infrastrutture civili, in particolare al sistema dei trasporti. A riferirlo sono i media ucraini, mentre le autorità locali parlano di una risposta efficace della difesa aerea. Secondo quanto comunicato su Telegram dal capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa, Oleh Kiper, la maggior parte degli obiettivi nemici è stata abbattuta dalle Forze di difesa aerea dell'Ucraina. Danni alla ferrovia e incendi «Le strutture amministrative della stazione ferroviaria nella regione di Odessa sono state danneggiate – ha scritto Kiper –.