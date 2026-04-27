Ucid energia e futuro | la strategia di Nino Apreda per i Campi Flegrei

Nino Apreda, presidente dell’Ucid nelle zone di Napoli, Pozzuoli e Ischia, ha presentato una strategia focalizzata sull’energia e il futuro dei Campi Flegrei. Durante un evento pubblico, ha illustrato le linee guida per un’imprenditoria che integra innovazione, sostenibilità e valori cristiani, evidenziando l’importanza di un approccio responsabile nel settore energetico e nello sviluppo locale. La sua proposta mette in evidenza l’intenzione di promuovere un modello economico più attento alle esigenze del territorio.

Nino Apreda, presidente dell’Ucid Napoli, Pozzuoli e Ischia, traccia “la rotta per un’imprenditoria che sappia coniugare innovazione, sostenibilità e valori cristiani”. In un contesto in cui la transizione ecologica domina il dibattito globale, la sua posizione prova a tenere insieme due mondi che spesso viaggiano separati: pragmatismo imprenditoriale e valori. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore energetico, Apreda parla da tecnico prima ancora che da rappresentante di categoria. Il punto di partenza è chiaro: l’energia non è solo una commodity, ma una leva strategica per lo sviluppo sociale ed economico dei territori. Energia accessibile e sostenibile.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Ucid, Nino Apreda: Gli imprenditori cristiani solidali con Papa Leone, vittima di attacchi inauditiIn un momento di forti tensioni internazionali e attacchi mediatici senza precedenti, l’Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti) della sezione... UCID Lombarda: 80 anni di storia, tra impegno sociale, crescita economica e sfide future al convegno UCID.L’Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti (UCID) del Gruppo Lombardo celebra un traguardo importante: ottant'anni di attività.