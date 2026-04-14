Ucid Nino Apreda | Gli imprenditori cristiani solidali con Papa Leone vittima di attacchi inauditi

L’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid) della sezione Napoli-Ischia-Pozzuoli ha espresso pubblicamente solidarietà nei confronti di Papa Leone XIV, vittima di recenti attacchi mediatici e tensioni internazionali. A parlare è stato il presidente dell’associazione, Nino Apreda, che ha sottolineato il sostegno dell’organizzazione nei confronti del Santo Padre. La dichiarazione è arrivata in un momento caratterizzato da una serie di eventi critici a livello globale.

In un momento di forti tensioni internazionali e attacchi mediatici senza precedenti, l’ Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti) della sezione Napoli-Ischia-Pozzuoli, per voce del suo iresidente Nino Apreda, esprime piena vicinanza e sostegno incondizionato al Santo Padre, Papa Leone XIV. “Come imprenditori e dirigenti cristiani – dichiara Nino Apreda – avvertiamo il dovere di intervenire di fronte a recenti attacchi pubblici che hanno superato ogni limite di rispetto istituzionale e umano. Tali parole non sono solo inopportune: esse tradiscono una profonda incomprensione della missione universale della Chiesa”. Il presidente Apreda...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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