Uccisero Raffaele Cinque in un agguato di camorra a Napoli | arrestate tre persone dalla Dda

Da secoloditalia.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle prime ore del mattino, le forze dell'ordine hanno eseguito tre arresti e perquisizioni nell'ambito di un’indagine sulla morte di Raffaele Cinque, ucciso in un agguato di camorra a Napoli. Le operazioni sono state avviate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che sta cercando di fare luce sui responsabili dell'omicidio. Le persone coinvolte sono state fermate in diverse zone della città e sono attualmente in custodia.

Omicidio risolto a Napoli: in corso 3 arresti e perquisizioni. Dalle prime luci dell’alba, su delega del Procuratore del capoluogo si è svolta un’operazione della Polizia di Stato in esecuzione dell’Ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di tre pluripregiudicati, gravemente indiziati del reato di omicidio pluriaggravato e porto abusivo di almeno due pistole, reati tutti aggravati dalle modalità mafiose. La vittima era Raffaele Cinque, 50enne considerato vicino al clan Contini: l’uomo fu ucciso il 21 gennaio del 2024. Contestualmente, nel corso della mattinata sono state eseguite numerose perquisizioni. Leggi anche Via libera al decreto legge sulla terra dei fuochi, Meloni: "Un altro passo concreto contro la camorra".🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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