Uccisero Raffaele Cinque in un agguato di camorra a Napoli | arrestate tre persone dalla Dda

Dalle prime ore del mattino, le forze dell'ordine hanno eseguito tre arresti e perquisizioni nell'ambito di un’indagine sulla morte di Raffaele Cinque, ucciso in un agguato di camorra a Napoli. Le operazioni sono state avviate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che sta cercando di fare luce sui responsabili dell'omicidio. Le persone coinvolte sono state fermate in diverse zone della città e sono attualmente in custodia.

Omicidio risolto a Napoli: in corso 3 arresti e perquisizioni. Dalle prime luci dell’alba, su delega del Procuratore del capoluogo si è svolta un’operazione della Polizia di Stato in esecuzione dell’Ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di tre pluripregiudicati, gravemente indiziati del reato di omicidio pluriaggravato e porto abusivo di almeno due pistole, reati tutti aggravati dalle modalità mafiose. La vittima era Raffaele Cinque, 50enne considerato vicino al clan Contini: l’uomo fu ucciso il 21 gennaio del 2024. Contestualmente, nel corso della mattinata sono state eseguite numerose perquisizioni. Leggi anche Via libera al decreto legge sulla terra dei fuochi, Meloni: "Un altro passo concreto contro la camorra".🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Uccisero Raffaele Cinque in un agguato di camorra a Napoli: arrestate tre persone dalla Dda Notizie correlate Omicidio Raffaele Cinque a Poggioreale: tre arresti per l’agguato del 21 gennaio 2024Polizia di Stato esegue ordinanza cautelare in carcere: tre indagati per omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto abusivo di armi Su delega del... Napoli, arrestati tre pluripregiudicati per l'omicidio di Raffaele CinqueDalle prime luci dell’alba, è in corso un’operazione della polizia di stato nei confronti di tre soggetti pluripregiudicati, gravemente indiziati del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'omicidio di Raffaele Cinque, arrestati tre pluripregiudicati; Camorra, luce sull’omicidio di Raffaele Cinque a Napoli: 3 arresti; Raffaele Cinque, svolta nelle indagini a due anni dall'omicidio: tre arresti. L'agguato in stile Gomorra e la fuga dal balcone; Napoli, tre arresti per l'omicidio di Raffaele Cinque: la vittima cercò scampo lanciandosi da una finestra. Omicidio risolto, Raffaele Cinque fu ucciso per un regolamento interno ai ContiniRisolto l'omicidio di Raffaele Cinque: tre arresti a Napoli, fu un regolamento interno al clan Contini. La scorsa notte, la Polizia di Stato ha eseguito un'Ordinanza di Applicazione della Misura Caute ... ilroma.net Camorra, luce sull’omicidio di Raffaele Cinque a Napoli: 3 arrestiNAPOLI Omicidio risolto a Napoli: in corso 3 arresti e perquisizioni. Dalle prime luci dell’alba, su delega del Procuratore di Napoli, è in corso un’operazione della Polizia di Stato in esecuzione del ... corrieredellacalabria.it Omicidio di Raffaele Cinque: ecco perché fu ucciso - facebook.com facebook