Omicidio Raffaele Cinque a Poggioreale | tre arresti per l’agguato del 21 gennaio 2024

Nella giornata del 21 gennaio 2024, si è verificato un omicidio presso il carcere di Poggioreale. La polizia di stato ha eseguito un'ordinanza cautelare in carcere, portando all'arresto di tre persone. Le accuse nei confronti dei tre indagati sono di omicidio aggravato dal metodo mafioso e di porto abusivo di armi. L'indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell'agguato.

Polizia di Stato esegue ordinanza cautelare in carcere: tre indagati per omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto abusivo di armi. Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, si comunica che, nella scorsa notte, la Polizia di Stato ha eseguito un’Ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti pluripregiudicati, gravemente indiziati del reato di omicidio pluriaggravato e porto abusivo di almeno due pistole, reati tutti aggravati anche dalle modalità mafiose previste dall’art. 416 bis. 1 c.p., poiché in concorso tra loro cagionavano la morte di Raffaele CINQUE avvenuto il 21 gennaio 2024 esplodendogli contro almeno n.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Omicidio Raffaele Cinque a Poggioreale: tre arresti per l’agguato del 21 gennaio 2024 Notizie correlate Secondigliano, omicidio di Raffaele Cinque: scattano tre arresti dopo due anniA due anni dai fatti, arriva una svolta nelle indagini sull’omicidio di Raffaele Cinque, avvenuto a Secondigliano all’alba del 2024. Omicidio di Raffaele Cinque, clan Contini, svolta nelle indagini dopo due anni: tre arresti a NapoliL'uomo, legato al clan Contini, fu ammazzato nel 2024 a Secondigliano, dentro casa sua. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli, tre arresti per l’omicidio di Raffaele Cinque: si lanciò dal balcone dopo un agguato in casa; L'omicidio di Raffaele Cinque, arrestati tre pluripregiudicati; Napoli, tre arresti per l'omicidio di Raffaele Cinque: la vittima cercò scampo lanciandosi da una finestra; Camorra, tre arresti per l'omicidio di Raffaele Cinque. Camorra, luce sull’omicidio di Raffaele Cinque a Napoli: 3 arrestiNAPOLI Omicidio risolto a Napoli: in corso 3 arresti e perquisizioni. Dalle prime luci dell’alba, su delega del Procuratore di Napoli, è in corso un’operazione della Polizia di Stato in esecuzione del ... corrieredellacalabria.it Omicidio di Raffaele Cinque, clan Contini, svolta nelle indagini dopo due anni: tre arresti a NapoliOmicidio risolto a Napoli. Dalle prime luci dell’alba, su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è in corso un'operazione della Polizia di Stato per notificare ordinanz ... fanpage.it "IL DELITTO Napoli, tre arresti per l’omicidio di Raffaele Cinque: si lanciò dal balcone dopo un agguato in casa di Luigi Sannino" x.com Sono finiti in manette perché gravemente indiziati di #omicidio pluriaggravato, quello di Raffaele Cinque, avvenuto il 21 gennaio del 2024 a #Secondigliano. La vittima si lanciò dal balcone per sfuggire ai killer - facebook.com facebook