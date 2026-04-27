Napoli arrestati tre pluripregiudicati per l' omicidio di Raffaele Cinque

Dalle prime ore del mattino, la polizia ha eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di tre individui con numerosi precedenti penali. I tre sono sospettati di aver commesso un omicidio, in relazione al quale sono state raccolte prove che li collegano all'evento. Le autorità stanno proseguendo le indagini per approfondire i dettagli e chiarire i ruoli di ciascun soggetto nell'episodio.

Dalle prime luci dell’alba, è in corso un’operazione della polizia di stato nei confronti di tre soggetti pluripregiudicati, gravemente indiziati del reato di omicidio pluriaggravato risalente al 21 gennaio 2024 e porto abusivo di almeno due pistole, reati tutti aggravati dalle modalità mafiose. I tre sono stati arrestati. L'omicidio Era il 21 gennaio 2024 quando tre killer entrarono in casa di Raffaele Cinque, 51enne: lui tentò di scappare raggiungendo un altro balcone L'uomo cadde morendo sul colpo. Il corpo fu trovato nella notte in via dello Scirocco a San Pietro a Patierno.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, arrestati tre pluripregiudicati per l'omicidio di Raffaele Cinque Notizie correlate Omicidio di Raffaele Cinque, clan Contini, svolta nelle indagini dopo due anni: tre arresti a NapoliL'uomo, legato al clan Contini, fu ammazzato nel 2024 a Secondigliano, dentro casa sua. Secondigliano, omicidio di Raffaele Cinque: scattano tre arresti dopo due anniA due anni dai fatti, arriva una svolta nelle indagini sull’omicidio di Raffaele Cinque, avvenuto a Secondigliano all’alba del 2024. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L'omicidio di Raffaele Cinque, arrestati tre pluripregiudicati; Omicidio di Raffaele Cinque a Napoli, arrestati tre pluripregiudicati; Raffaele Cinque, svolta nelle indagini a due anni dall'omicidio: tre arresti. L'agguato in stile Gomorra e la fuga dal balcone; Napoli, arrestati tre pluripregiudicati per l'omicidio di Raffaele Cinque. Raffaele Cinque morto a Napoli, tre arresti all’alba per accusa di omicidioL'operazione all'alba. I tre sono gravemente indiziati di un omicidio avvenuto a Napoli il 21 gennaio 2024, e sono stati trovati in possesso di porto abusivo di almeno due pistole ... internapoli.it Raffaele Cinque, svolta nelle indagini a due anni dall'omicidio: tre arresti. L'agguato in stile Gomorra e la fuga dal balconeOmicidio risolto a Napoli: in corso 3 arresti e perquisizioni. Dalle prime luci dell’alba, su delega del Procuratore di Napoli, è in corso un’operazione della Polizia di ... corriereadriatico.it "IL DELITTO Napoli, tre arresti per l’omicidio di Raffaele Cinque: si lanciò dal balcone dopo un agguato in casa di Luigi Sannino" x.com Sono finiti in manette perché gravemente indiziati di #omicidio pluriaggravato, quello di Raffaele Cinque, avvenuto il 21 gennaio del 2024 a #Secondigliano. La vittima si lanciò dal balcone per sfuggire ai killer - facebook.com facebook