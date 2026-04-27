Napoli arrestati tre pluripregiudicati per l' omicidio di Raffaele Cinque

Da ilmattino.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle prime ore del mattino, la polizia ha eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di tre individui con numerosi precedenti penali. I tre sono sospettati di aver commesso un omicidio, in relazione al quale sono state raccolte prove che li collegano all'evento. Le autorità stanno proseguendo le indagini per approfondire i dettagli e chiarire i ruoli di ciascun soggetto nell'episodio.

Dalle prime luci dell’alba, è in corso un’operazione della polizia di stato nei confronti di tre soggetti pluripregiudicati, gravemente indiziati del reato di omicidio pluriaggravato risalente al 21 gennaio 2024 e porto abusivo di almeno due pistole, reati tutti aggravati dalle modalità mafiose. I tre sono stati arrestati. L'omicidio Era il 21 gennaio 2024 quando tre killer entrarono in casa di Raffaele Cinque, 51enne: lui tentò di scappare raggiungendo un altro balcone L'uomo cadde morendo sul colpo. Il corpo fu trovato nella notte in via dello Scirocco a San Pietro a Patierno.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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