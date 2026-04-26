Dopo lo 0-0 tra Milan e Juventus a San Siro, il tecnico bianconero ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando come i giocatori siano risultati troppo lenti e prevedibili. In una fase cruciale della stagione, ha affermato che si può distinguere chi ha caratteristiche da Juventus e chi invece non riesce a reggere la pressione. Ha anche parlato delle possibilità di Vlahovic di contribuire nelle prossime partite.

La Juve si giocherà l’accesso alla Champions fino all’ultima giornata, ma l'umore di Luciano Spalletti non è dei migliori dopo il pareggio col Milan. "Le partite sono queste, se non si arriva all'ultimo ci si va molto vicino. La Roma ha fatto vedere che sta bene, il Como ha vinto una gara in trasferta di prepotenza – ha detto l’allenatore ai microfoni di Dazn -. Noi abbiamo ancora tante partite da vincere per meritarci quella competizione. È ed in questo momento decisivo della stagione, in cui si accumula un po’ di fatica, che si vede chi è da Juve e chi no. Noi dobbiamo evidenziare la cultura del lavoro giornaliero, senza mollare”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti: "Troppo lenti e prevedibili. In questo momento decisivo si vede chi è da Juve e chi no"

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