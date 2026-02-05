Osimo esce dalla Coppa dopo una sconfitta in gara due. La partita contro Bardolino si conclude 3-2, con parziali alterni e una lotta fino all’ultimo punto. La Nef Osimo fatica a trovare continuità e alla fine deve alzare bandiera bianca, lasciando il torneo.

bardolino 3 la nef osimo 2 PARZIALI: 21-25 25-22 25-20 17-25 15-12 Arbitri: Petrera e Ghirardini Niente da fare. Per la seconda stagione consecutiva Osimo saluta la Coppa Italia dopo due partite. Era successo così l’anno passato, contro i laziali del Genzano, alla fine di un match tirato e terminato anche quello al tiebreak. E’ successo così anche domenica in Veneto, a Bardolino, contro la Volley Veneto, salutando così la Coppa Italia. I biancoblu, dopo una prestazione gagliarda, si devono arrendere anche in gara 2 dei quarti di finale dopo la sconfitta di una settimana prima al PalaBellini nella gara di andata in quattro set. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Osimo esce dalla Coppa. Ko anche in gara due

Approfondimenti su La Nef Osimo

La squadra di Osimo esce sconfitta dal campo contro il Veneto Bardolino nella partita di andata dei quarti di finale di Coppa Italia maschile.

Lise Revol conferma la sua posizione di rilievo nel circuito di Coppa del Mondo, vincendo anche a Dendermonde nella categoria Juniores femminile.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su La Nef Osimo

Argomenti discussi: Osimo esce dalla Coppa. Ko anche in gara due; La Nef Re Salmone Volley Libertas Osimo in Veneto per tentare la rimonta; La Nef Re Salmone Volley Libertas Osimo cade nella gara d'andata degli ottavi di Coppa; PRIMA. L'Fc Osimo torna a sorridere con l'Olimpia Marzocca.

Osimo esce dalla Coppa. Ko anche in gara duePARZIALI: 21-25 25-22 25-20 17-25 15-12 Arbitri: Petrera e Ghirardini ... ilrestodelcarlino.it

Osimo, c’è la Coppa Italia. Ai quarti con il BardolinoB maschile, sabato la prima sfida in casa e il ritorno il primo febbraio. Coach Giganti: Gara equilibrata, la differenza nell’aggressività in battuta. msn.com

RISULTATI DELLA SCORSA SETTIMANA Under 19: inizia con il piede giusto il 2026 delle nostre under 19. La squadra allenata da coach Giovanelli esce vittoriosa ma non senza fatica da un match equilibratissimo contro la Perla Osimo-Polverigi. facebook