Il Milan affronta una fase complicata in attacco con le recenti prestazioni di Leao e Pulisic. La mancanza di efficacia della coppia offensiva solleva dubbi non solo sulle partite attuali, ma anche sul futuro della squadra. La collaborazione tra i due non funziona come previsto e le scelte di reparto sono sotto osservazione. La situazione rimane incerta e necessita di interventi immediati per migliorare le prestazioni.

“Mister, ma lasciami dentro”, dice Rafa Leao a Massimiliano Allegri che lo sta sostituendo. Si può discutere sull’opportunità del cambio, non sul bilancio della stagione offensiva della squadra. Il Milan, se vuole vincere lo scudetto, non può segnare 21 gol in meno dell’Inter: 44 contro 65. Non può avere il quinto attacco della stagione. Alla fine di Lazio-Milan, questo resta negli occhi: il Milan ha attaccato a lungo ma non è quasi mai stato pericoloso e dà sempre l’impressione di trovare la porta in modo episodico. Una volta in ripartenza, una volta con una giocata di Rabiot, un’altra con un uno contro uno di un attaccante. Non si vede un trend, non c’è una situazione in cui il Milan sia pericoloso con continuità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, dalla rabbia di Leao al nulla di Pulisic. L'attacco così è un problema, anche per il futuro

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