Grave incidente in autostrada | tutto bloccato e code per chilometri

Nelle prime ore di oggi, giovedì 5 marzo 2026, un grave incidente ha interessato l’ A1 Milano-Napoli, dove si sono scontrati due camion e un’ auto. L’impatto è avvenuto in un tratto già interessato da una modifica temporanea della viabilità e ha causato pesanti ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni. Incidente sull’ A1 al km 319: i mezzi coinvolti e il punto dell’impatto. Secondo le informazioni disponibili, lo schianto si è verificato al chilometro 319 dell’ autostrada A1, in un punto in cui era presente uno scambio di carreggiata legato a un cantiere. L’area risulterebbe regolarmente allestita e presegnalata. Per cause in corso di accertamento, i conducenti non avrebbero gestito in tempo il restringimento e i veicoli sono entrati in collisione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

