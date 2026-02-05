Questa mattina un brutto incidente ha causato un caos incredibile sull’autostrada italiana. Tra veicoli coinvolti, traffico in tilt e code chilometriche, il traffico è rimasto bloccato per ore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le operazioni di soccorso hanno rallentato ulteriormente la circolazione. La situazione resta critica, con molti automobilisti costretti a rimanere fermi in auto per diverso tempo.

La giornata scorreva come tante altre, con il traffico del mattino che lentamente prendeva forma tra partenze anticipate, appuntamenti di lavoro e viaggi programmati da giorni. Poi, all’improvviso, il tempo ha iniziato a dilatarsi. Le auto hanno rallentato, le luci dei freni si sono accese in sequenza e quella che sembrava una breve esitazione si è trasformata in una lunga attesa. In pochi minuti, la percezione del viaggio è cambiata. I motori accesi, gli sguardi rivolti in avanti e le notizie che arrivavano a frammenti hanno fatto capire che non si trattava di un semplice rallentamento. Qualcosa aveva interrotto la normalità della circolazione, imponendo una pausa forzata a centinaia di automobilisti diretti verso nord. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Scontro violentissimo”. Caos sull’autostrada italiana, code per chilometri: tutto bloccato

Approfondimenti su Caos Autostrada

L’autostrada italiana si è riempita di veicoli fermi in colonna, con code che si estendono per chilometri.

La strada statale Aurelia è paralizzata da una frana che ha bloccato il traffico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Scontri in autostrada tra tifosi di Casertana e Catania

Ultime notizie su Caos Autostrada

Argomenti discussi: Frontale devastante tra due auto, feriti intrappolati tra le lamiere: grave un ragazzo - BresciaToday; Mare fuori controllo in Italia, intera città in ginocchio: Onde come muri.

Scontro fra tir e furgone, caos sulla A1. Ferito uno dei conducentiArezzo, 12 dicembre 2025 – Grave incidente stradale questa mattina sull’Autostrada del Sole A1, nel tratto del Valdarno aretino (chilomtero 349 in direzione di Firenze). Coinvolti nello scontro un ... lanazione.it

Scontro tra due auto della polizia a Roma: muore un agente, altri due rimangono feriti31 gen. Roma, (Adnkronos) - Ci ha lasciato Ileana Argentin, donna straordinaria, capace e coraggiosa. Ha portato nelle istituzioni temi e progetti importanti per troppo tempo trascurati. Ci ha insegn ... ilfattoquotidiano.it

Ultim'ora! Scontro violentissimo in Italia facebook

*** Purtroppo secondo le ultime stime, i morti dell’incidente vicino Cordoba sarebbero 21. Violentissimo lo scontro al punto che i primi due vagoni sono stati sparati via. Il Sindaco di Adamuz tra i primi a raggiungere il luogo con immagini particolarmente dram x.com