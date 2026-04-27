Tutti i retroscena sull’inchiesta arbitri in corso

L'inchiesta sul mondo arbitrale sta attirando l'attenzione di tutti, con nuovi dettagli che emergono quotidianamente. Le indagini riguardano presunte irregolarità e comportamenti illeciti tra gli ufficiali di gara, con alcuni sospetti che coinvolgono direttamente decisioni prese durante le partite. Le autorità investigative hanno già ascoltato diversi testimoni e analizzato documenti relativi alle attività degli arbitri coinvolti. La situazione continua a essere sotto osservazione e suscita molte discussioni nel settore calcistico.

Continua a far discutere l’inchiesta sul mondo arbitrale che sta facendo tremare il mondo del calcio. “Numerosi arbitri ascoltati, si parla di 30, ma forse anche di più, interrogatori fiume. L’inchiesta del PM Maurizio Ascione della Procura di Milano è andata a fondo, ha cercato di capire se nel sistema di Rocchi, tra direttori di gara, assistenti, varisti e avaristi ci fosse qualcosa che non andasse per il verso giusto. Un’inchiesta che nasce dalla denuncia dell’avvocato veronese, anche e soprattutto tifoso va specificato, Michele Croce che assistendo a Inter-Verona del 6 gennaio 2024 non digerisce il mancato richiamo di VAR e AVAR sulla gomitata di Bastoni a Duda in occasione del gol decisivo di Frattesi al minuto 93’.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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