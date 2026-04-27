L’Associazione Italiana Arbitri ha diffuso un comunicato in risposta a un’inchiesta in corso, esprimendo rammarico per quanto accaduto. Nel documento, si annuncia la nomina di un supervisore incaricato di seguire le attività arbitrali. La comunicazione si riferisce a una situazione che ha coinvolto le decisioni degli arbitri e alle modalità di gestione interna. La decisione viene comunicata ufficialmente attraverso il testo pubblicato dall’associazione.

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© Juventusnews24.com - Arbitri, c’è il comunicato dell’AIA sull’inchiesta: «Siamo rammaricati, designeremo un supervisore»

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