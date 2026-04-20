L’Uzbekistan porta il deserto del Mar d’Aral alla Milano Design Week 2026

Durante la Milano Design Week 2026, un'installazione proveniente dall’Uzbekistan ricorderà il Mar d’Aral, un tempo il quarto lago d’acqua dolce più grande al mondo. Iniziato come un vasto specchio d’acqua, il lago si è ridotto quasi a sabbia nel corso di sessant’anni. L’opera porta in Italia le immagini e i ricordi di un luogo che ha subito un drastico cambiamento ambientale, mantenendo vivo il suo significato attraverso l’arte e il design.

Sessant’anni fa era il quarto lago d’acqua dolce più grande del mondo. Oggi è quasi sabbia. Eppure il Mar d’Aral — o ciò che ne resta — arriva a Milano, con tutta la sua bellezza perduta e la sua caparbia speranza. Dal 20 al 26 aprile, Palazzo Citterio ospita When Apricots Blossom, il debutto dell’Uzbekistan alla Milano Design Week: un’installazione immersiva che trasforma la crisi ecologica di una regione lontana in un racconto visivo capace di stringere lo stomaco e, insieme, di aprire al futuro. Una poesia del 1937 come filo conduttore tra passato e rinascita. Il titolo viene da una lirica uzbeka scritta nel 1937 dallo scrittore Hamid Olimjon — un’ode alla primavera, alla resilienza, alla vita che torna.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - L’Uzbekistan porta il deserto del Mar d’Aral alla Milano Design Week 2026 Notizie correlate Auto, natura e design immersivo: Geely porta l'”Anima Mundi” alla Milano Design Week 2026C’è un momento, entrando nella grande sala dell’organo dell’Istituto dei Ciechi di Milano, in cui smetti di capire dove finisce il mondo e dove... Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Venticento ARTlab alla Milano Design Week 2026 con il progetto Arts & Crafts & Design; BYD alla Milano Design Week 2026: La tecnologia Vehicle-to-Load porta l’energia oltre la mobilità; L’automotive al Fuorisalone 2026. Dalle 9 alle 19. La Milano Design Week 2026 in un giorno, a piedi o in bici il percorso urbano relaxLa pocket guide di Vogue per girare a piedi o in bicicletta al Fuorisalone 2026. Da Porta Venezia alle 5Vie, attraverso il centro, un itenerario pensato per accompagnarvi un’intera giornata, dalla col ... vogue.it Milano Design Week 2026, Cial porta l’alluminio in mostra a Palazzo LittaDal 21 al 26 aprile, durante la Milano Design Week, Cial presenta con NABA – Nuova Accademia di Belle Arti l’installazione Extreme Environments: un progetto che unisce design, ricerca e ... ecodallecitta.it La Design Week, la Triennale di Milano presenta mostre e progetti. Design danese e sedute sospese, pezzi storici e installazioni. #ANSA - facebook.com facebook Dal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica x.com