Dal pianto al silenzio | il Golden Retriever che protegge i pulcini

Durante una mattinata caratterizzata da vocalizzi e discussioni, un cane della razza Golden Retriever ha attirato l’attenzione grazie al suo comportamento. Al suo arrivo, due pulcini sono stati presi in custodia, portando un cambiamento repentino nell’atmosfera. La scena ha mostrato come un animale possa influenzare le dinamiche di un ambiente domestico, passando da momenti di tensione a attimi di dolcezza.

Un Golden Retriever di nome Boojeaux ha trasformato una mattinata di lamentele accese in un momento di estrema tenerezza dopo l’arrivo di due piccoli pulcini. Il cane, che inizialmente manifestava il suo malcontento con versi molto forti, ha cambiato radicalmente atteggiamento non appena ha potuto sorvegliare i suoi nuovi piccoli compagni sul divano. L’urlo per il momento dedicato ai piccoli. La giornata di Boojeaux è iniziata con una richiesta sonora e insistente. Il cane si trovava disteso sul pavimento, emettendo un pianto drammatico che lasciava poco spazio a dubbi sulla natura della sua esigenza. Secondo quanto riportato nelle immagini condivise dall’account @dojeauxcreamgoldens, il quadretto mostrava un animale che non chiedeva semplicemente attenzione, ma esigeva il cosiddetto momento dei piccoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal pianto al silenzio: il Golden Retriever che protegge i pulcini Notizie correlate Dal distacco al legame eterno: il Golden che protegge la neonataUn Golden Retriever di nome Bo ha stabilito un legame profondo con la piccola Lou, una neonata, superando i mesi di iniziale diffidenza attraverso un... No al cardio: il Golden Retriever che boicotta la dieta cosìJoey, un Golden Retriever, ha catturato l’attenzione della rete trasformando una prevista uscita fisica in un momento di riposo assoluto appena fuori...