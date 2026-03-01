Referendum sulla giustizia | ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi a meno di un mese dal voto

A meno di un mese dal voto, il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere nella giustizia si avvicina, con le date previste per il 22 e 23 marzo. I sondaggi continuano a essere pubblicati frequentemente, offrendo aggiornamenti sui possibili risultati. La campagna elettorale si intensifica mentre cittadini e osservatori seguono con attenzione le ultime indicazioni provenienti dalle rilevazioni.

Il referendum costituzionale sulla giustizia sulla separazione delle carriere si avvicina (si andrà al voto il 22 e 23 marzo) e i sondaggi continuano ad uscire copiosi. Se la maggioranza delle rilevazioni continua a dare il sì in vantaggio, sono comunque aumentate le rilevazioni (rispetto a un mese fa ) che danno in vantaggio il no. I sondaggi, tuttavia, variano molto a seconda del campione utilizzato, del tipo di domanda e dalla percentuale di indecisi considerata. Un aspetto continua comunque ad emergere con una quasi certezza: più altra sarà l’affluenza più probabile sarà la vittoria del sì. Ecco qui le ultime rilevazioni. Il sondaggio di BiDiMedia per First, realizzato dal 23 al 24 febbraio (pubblicato il 27 febbraio) su 2mila intervistati, ipotizza tre scenari. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

