Milano, 25 aprile 2026 – Una coppia di turisti provenienti dall’Azerbaigian è stata rapinata in viale Vittorio Veneto. Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 30 anni coinvolto nel fatto. La coppia stava camminando in zona quando è stata aggredita e derubata. L’arresto è stato effettuato poco dopo l’evento, e l’indagato si trova ora in custodia. La vicenda si è conclusa con un intervento tempestivo delle autorità.

Milano, 25 aprile 2026 – Una passeggiata primaverile per Milano è diventata un incubo (per fortuna col lieto fine) per una coppia di turisti dell’Azerbaigian. È successo ieri, 24 aprile, nel pomeriggio. I due, entrambi 45 anni, stavano camminando in zona porta Venezia, lungo viale Vittorio Veneto, quando sono stati avvicinati alle spalle da un uomo, un 30enne del Mali, irregolare in Italia e con precedenti. Prima ha tentato di afferrare il telefono che la donna teneva in mano. Non riuscendo a impossessarsene, le ha strappato dal polso l'orologio ed è scappato. Il rapinatore, già notato dall'equipaggio delle Nibbio, è stato inseguito e fermato nelle vicinanze.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, coppia di turisti rapinata in viale Vittorio Veneto: arrestato un 30enne

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