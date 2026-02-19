Abruzzo punta alla Germania | Monaco vetrina per turismo sostenibile e borghi storici +40% arrivi esteri nel 2025

L’Abruzzo ha deciso di concentrarsi sul mercato tedesco dopo aver registrato un aumento del 40% negli arrivi stranieri nel 2025. La regione ha scelto la fiera Free – Travel and Leisure Fair di Monaco di Baviera come occasione per attirare visitatori interessati a turismo sostenibile e borghi storici. L’obiettivo è valorizzare le destinazioni meno conosciute e incentivare un turismo più responsabile. La presenza alla fiera rappresenta un passo concreto verso la promozione delle bellezze abruzzesi in Germania.

L'Abruzzo punta sulla Germania: una nuova strategia per il turismo regionale. L'Abruzzo ha scelto la fiera Free – Travel and Leisure Fair di Monaco di Baviera come vetrina per promuovere la propria offerta turistica, puntando su un mercato considerato strategico per il rilancio del settore. L'iniziativa, sostenuta dalla regione e coordinata con le camere di commercio e i parchi nazionali, mira ad attrarre un flusso di visitatori interessati a esperienze autentiche e a un turismo più sostenibile. Un mercato chiave per il turismo abruzzese. La Germania rappresenta da tempo un mercato di riferimento per il turismo italiano, e l'Abruzzo intende rafforzare la propria presenza in questo paese.