La regione ha avviato una nuova campagna pubblicitaria con spot trasmessi sulle reti televisive nazionali. La collaborazione tra l'ente regionale e PromoTurismoFvg mira a promuovere il territorio attraverso programmi televisivi diffusi su scala nazionale. La strategia si concentra sulla diffusione di contenuti promozionali che mostrano le attrattive del territorio e sono stati ideati appositamente per il pubblico televisivo italiano.

? Cosa sapere La Regione e PromoTurismoFvg lanciano nuovi spot pubblicitari sulle reti televisive nazionali.. Il governatore Fedriga segnala un incremento dei flussi turistici grazie alla nuova strategia.. Nelle reti televisive nazionali è partito in questi giorni un nuovo spot pubblicitario dedicato all’attrattività turistica del Friuli Venezia Giulia, una campagna che mira a proiettare le immagini e i suoni della nostra regione verso un pubblico più vasto. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Regione e PromoTurismoFvg, con l’obiettivo di raccontare le bellezze, le unicità e le specificità che caratterizzano il territorio. Secondo quanto spiegato da Fedriga, questo percorso di promozione sta portando risultati di grande rilievo, con numeri che non sarebbero stati raggiungibili in passato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo FVG: la nuova strategia TV conquista il pubblico nazionale

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