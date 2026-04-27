Turismo a Salerno Gatto Noi Popolari Riformisti-Udc | Arrivano grandi navi ma zero servizi

Il dibattito sul turismo a Salerno si focalizza sull’arrivo delle grandi navi al Molo Manfredi, un’immagine molto nota in città. Un rappresentante di un gruppo politico afferma che, nonostante l’attracco delle navi da crociera, mancano servizi adeguati per i turisti e per i residenti, con particolare attenzione alle questioni sanitarie. La discussione evidenzia le differenze tra l’immagine turistica e la realtà delle infrastrutture presenti.

“Grandi navi e zero servizi. Salerno è una città turistica o solo una vetrina inquinante? L’attracco delle grandi navi al Molo Manfredi è un’immagine da cartolina che nasconde una realtà amara: Salerno non è pronta e, soprattutto, non tutela tutti i suoi cittadini dal punto di vista sanitario”.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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