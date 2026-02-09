I gruppi Popolari Civici e Udc di Grosseto confermano il loro sostegno al sì al referendum sulla separazione delle carriere. Ritengono che la riforma rafforzi il principio costituzionale di imparzialità del giudice e chiarisca meglio i ruoli tra accusa e giudice. Per loro, questa modifica va nella direzione di rendere più giusto e trasparente il processo penale.

I gruppi Popolari Civici per Grosseto e Udc confermano il proprio sostegno al ’Sì’ al referendum sulla separazione delle carriere perché "la proposta referendaria mira a rafforzare il principio costituzionale di imparzialità del giudice (articolo 111 Costituzione) e a garantire una più chiara distinzione funzionale tra accusa e decisione, in coerenza con il modello accusatorio del processo penale". E’ quanto dicono Barbara Chelli e Amedeo Gabbrielli (Popolari Civici per Grosseto), Gianluigi Ferrara (nella foto) e Camilla Terrosi (Udc). "La separazione delle carriere, infatti –dicono ancora –, contribuisce a prevenire possibili commistioni tra le funzioni, valorizzando il ruolo terzo e indipendente del giudice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Popolari civici e Udc: "Rinforzato il principio costituzionale di imparzialità"

