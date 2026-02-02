Roma Est rimane senz’acqua | si rompe un tubo allagata via Prenestina

Questa mattina, via Prenestina, nel quartiere Roma Est, si sveglia con un grosso problema. Un tubo si è rotto alle prime luci dell’alba, intorno alle 5:30, causando un allagamento che ha lasciato senza acqua diversi palazzi della zona. I residenti si sono trovati improvvisamente senza il servizio di base, e ora le squadre di emergenza stanno lavorando per riparare il guasto e limitare i danni.

Alcuni palazzi nel quadrante est di Roma sono rimasti senz'acqua dopo la rottura di una tubatura. L'incidente si è verificato intorno alle 5:30 su via Prenestina, all'altezza del civico 916. Il tratto di strada, completamente allagato, è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia. Il guasto in un edificio privato. A rimanere a secco sono diversi edifici della zona: dal Pigneto a Tor Pignattara, fino alla Rustica e Borghesiana. I tecnici solo al lavoro per riparare il guasto, che dalle prime informazioni sarebbe verificato in un edificio privato. Le pattuglie della polizia locale sono sul posto per mettere in sicurezza l'area e agevolare la viabilità.

