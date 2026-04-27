Trump | Viviamo in un mondo folle Aggressore ispirato dai No Kings

Da periodicodaily.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Non ero preoccupato. Capisco come va la vita. Viviamo in un mondo folle". Così il presidente Usa Donald Trump a qualche ora dalla sparatoria avvenuta a Washington durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Interpellato dalla Cbs su quanto accaduto, allorché un individuo armato ha tentato di infiltrarsi alla cena dei corrispondenti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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