No Kings | le 3 mila manifestazioni contro Trump in tutto il mondo e a Roma

Il 28 marzo si sono svolte oltre tremila manifestazioni in tutto il mondo, tra cui diverse in Italia, contro Donald Trump. Queste proteste fanno parte di una mobilitazione chiamata No Kings, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone negli Stati Uniti e in vari Paesi. Si tratta della terza tornata di proteste in meno di un anno dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca.

Più di tremila manifestazioni negli Stati Uniti e le altre in tutto il mondo tra cui l’Italia. La mobilitazione No Kings contro Donald Trump va in scena oggi 28 marzo per la terza volta in meno di un anno in quello che è diventato il più grande movimento di protesta dal suo ritorno alla Casa Bianca. La prima, tenutasi nel giugno 2025 – il giorno del 79esimo compleanno del presidente americano e di una parata militare a Washington – ha radunato diversi milioni di persone da costa a costa. La seconda, a ottobre, ha attirato sette milioni di persone, secondo gli organizzatori. La terza andrà in scena anche a Roma, dove alle 14 partirà il corteo che da piazza della Repubblica arriverà fino a San Giovanni. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati I "No Kings" contro il miliardario Peter Thiel a Roma: "Oligarca con le mani sporche di sangue"C'è un miliardario tedesco naturalizzato statunitense, vicinissimo a Trump, che in questi giorni è a Roma per parlare di Anticristo. No Kings: a Roma la due giorni di mobilitazione globale contro le guerreCosa: Il festival e corteo nazionale “No Kings”, mobilitazione globale per la pace e i diritti. Contenuti utili per approfondire No Kings le 3 mila manifestazioni... Temi più discussi: No Kings: le 3 mila manifestazioni contro Trump in tutto il mondo (e a Roma); No kings, a Testaccio più di cinquemila persone al concerto contro le guerre; NO KINGS: PARTENZA COLLETTIVA DA BRESCIA VERSO LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI SABATO 28 MARZO; L'America in piazza, oggi 3.100 manifestazioni No Kings. Roma blindata per il corteo No Kings: attese 15mila personeMassima allerta per la manifestazione del 28 marzo: timore infiltrazioni e controlli rafforzati in tutta la città ... rainews.it Roma, corteo 28 marzo «No Kings Italia»: «Chiederemo le dimissioni di Meloni». Piantedosi: «Prendere le distanze dai violenti»Oggi la presentazione dell'iniziativa di protesta alle 14 da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni. Per venerdì concerto gratuito alla Città dell'Altra Economia ... roma.corriere.it "No kings", a Testaccio più di cinquemila persone al concerto contro le guerre Otto ore di musica per dire no alle guerre e agli autoritarismi. A Roma il concerto gratuito organizzato dalla rete “No kings” a Città dell’Altra Economia ha dato il via alla due giorni di - facebook.com facebook No Kings. Roma, tutti in piazza Arriva la marea contro re e regine Dalle manifestazioni proPal alle reti mutualistiche dell’epoca Covid, il movimento ha preso slancio pure dal No al referendum @amicoFaralla x.com