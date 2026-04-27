"Viviamo in mondo pazzo". Donald Trump ripercorre l'attacco avvenuto durante la cena dei corrispondenti a Washington e lo inserisce in un contesto più ampio, parlando di un mondo in cui episodi di violenza fanno parte della realtà. " Non ero preoccupato. Conosco la vita. Viviamo in un mondo pazzo", ha detto in un'intervista a 60 Minutes della CBS News, la prima dopo l'episodio che ha portato all'evacuazione del presidente e di diversi membri del suo Gabinetto dal Washington Hilton. Trump ha spiegato di aver inizialmente sottovalutato quanto stava accadendo, pensando che il rumore proveniente dalla sala fosse dovuto a un incidente banale....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Trump spiazza il mondo, "chi dovrebbe ingaggiare l'attentatore"

Trump attacca Kaitlan Collins della CNN dopo una domanda su Epstein: Lei è la peggiore”

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