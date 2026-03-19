Un commento recente di un commentatore statunitense ha suscitato attenzione, in cui afferma che il mondo, il Medio Oriente e alcuni alleati europei dovrebbero riconoscere il ruolo di un ex presidente degli Stati Uniti. La sua dichiarazione suggerisce che i benefici delle politiche adottate sarebbero evidenti e che il loro impatto si estenderebbe a più regioni. La frase è stata pronunciata durante un intervento pubblico.

“Il mondo, il Medio Oriente, i nostri ingrati alleati in Europa, persino parte della nostra stampa, dovrebbero dire una sola cosa al presidente Trump: ‘Grazie'”. Lo ha detto il Segretario alla Guerra Pete Hegseth. Secondo alcuni opinionisti, invece, Trump sembra sempre più incapace di trasmettere un messaggio coerente. Questo sta compromettendo la sua presidenza e sta lasciando dietro di sé il caos. The Atlantic scrive: “Donald Trump non pensa in termini strategici. Né pensa in termini storici, geografici o persino razionali. Non collega le azioni che compie in un giorno agli eventi che si verificano settimane dopo. Non riflette su come il suo comportamento in un luogo influenzerà il comportamento di altre persone in altri luoghi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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